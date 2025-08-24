Страшное стихийное бедствие выгнало полмиллиона вьетнамцев из домов

«Мы ожидаем, что Каджики обрушится на сушу рано утром в понедельник, и принимаем все возможные меры для минимизации ущерба и сохранения жизни людей», — приводит ВВС заявление представителей местных чрезвычайных служб. Власти приостановили авиасообщение в ряде регионов. Судам предписано не выходить в море до особого распоряжения.