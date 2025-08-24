Страшное стихийное бедствие выгнало полмиллиона вьетнамцев из домов

Во Вьетнаме эвакуируют людей из-за Тайфуна.
Власти Вьетнама объявили режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию более 586 тысяч человек из-за приближения мощного тайфуна Каджики. По данным ВВС, под угрозой оказались жители центральных провинций Тханьхоа, Куангчи, Хюэ и Дананг, которым предписано срочно покинуть свои дома.
«Мы ожидаем, что Каджики обрушится на сушу рано утром в понедельник, и принимаем все возможные меры для минимизации ущерба и сохранения жизни людей», — приводит ВВС заявление представителей местных чрезвычайных служб. Власти приостановили авиасообщение в ряде регионов. Судам предписано не выходить в море до особого распоряжения.
По прогнозам метеорологов, Каджики может стать одним из самых сильных тайфунов, обрушившихся на центральный Вьетнам за последние годы. Областные власти просят жителей следить за сообщениями официальных источников и выполнять все рекомендации служб спасения.
В последние недели страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже сталкивались с природными катастрофами: в конце июля мощное землетрясение у побережья Камчатки вызвало цунами, затронувшее Россию, Японию и США. Тогда власти также объявляли эвакуацию и вводили режим чрезвычайной ситуации в прибрежных районах, чтобы минимизировать последствия удара стихии.