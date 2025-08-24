Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «146 на 146»: главное об СВО на 24 августа

В результате обстрелов со стороны ВСУ по территории Херсонской области погибли два мирных жителя, еще пять человек получили ранения. Были убиты женщина 1997 года рождения и ребенок, родившийся в 2014 году, проживавшие в Каховском округе. Там же пострадали еще два человека, в том числе ребенок четырех лет. Кроме того, трое мирных жителей получили ранения в Алешках.