Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры с места ДТП на Фрунзенской набережной, в котором пострадали дети

Автомобиль BMW на Фрунзенской набережной не справился с управлением и влетел в Mercedes, который от удара перевернулся. Об этом в воскресенье, 24 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.

Автомобиль BMW на Фрунзенской набережной не справился с управлением и влетел в Mercedes, который от удара перевернулся. Об этом в воскресенье, 24 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представительницы ведомства, предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. По сообщениям источников, ранены четверо детей.

— Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, — резюмировала Нефедова.

Утром в результате ДТП с участием такси на 87-м километре МКАД в столице пострадал один человек. Кроме того, 22 августа автомобиль, ехавший по внутренней стороне 60-го километра автодороги, врезался в препятствие.

Помимо этого, на Вильнюсской улице около дома № 5 столкнулись две машины. От произошедшего удара один из автомобилей перевернулся. По предварительным данным, эта авария унесла жизнь одного человека.