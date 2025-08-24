Появились кадры с места ДТП на Фрунзенской набережной, в котором пострадали дети

Автомобиль BMW на Фрунзенской набережной не справился с управлением и влетел в Mercedes, который от удара перевернулся. Об этом в воскресенье, 24 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.
По словам представительницы ведомства, предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. По сообщениям источников, ранены четверо детей.
— Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, — резюмировала Нефедова.
Утром в результате ДТП с участием такси на 87-м километре МКАД в столице пострадал один человек. Кроме того, 22 августа автомобиль, ехавший по внутренней стороне 60-го километра автодороги, врезался в препятствие.
Помимо этого, на Вильнюсской улице около дома № 5 столкнулись две машины. От произошедшего удара один из автомобилей перевернулся. По предварительным данным, эта авария унесла жизнь одного человека.