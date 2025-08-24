Четыре человека ранено в Белгородской области из-за атак ВСУ

От атаки дронов пострадали люди, дома и транспорт.
ВСУ вновь атаковали Белгородскую область с использованием беспилотников. В результате налета дронов пострадали четыре мирных жителя. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Два человека получили ранения после атаки дрона на коммерческий объект в городе Валуйки. Мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения спины и головы, у женщины предварительно диагностирована баротравма. В селе Солоти Валуйского округа при ударе по автобусу пострадал водитель, его с осколочными ранениями госпитализировали в районную больницу. Еще один мужчина обратился за медпомощью после атаки FPV-дрона на автомобиль на автодороге Стригуны — Новоалександровка», — уточнил Гладков.
Также губернатор сообщил, что после сброса взрывных устройств с БПЛА был уничтожен пожаром автомобиль в селе Грузское. В хуторе Климовое от удара дрона выбиты окна, повреждены фасад и кровля жилого дома. В селе Бессоновка беспилотник сдетонировал на стоянке многоквартирного дома, что привело к повреждению остекления в трех квартирах. В селе Стариково Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждена хозяйственная постройка, а в селе Муром — частный дом. Кроме этого, храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Репяховка Краснояружского района также подвергся атаке БПЛА.
Как сообщало URA.RU ранее, в результате атаки ВСУ в Белгородской области ранения получили двое человек. Инцидент произошел в районе поселка Красная Яруга, пострадавшие были доставлены в больницу и получают необходимую помощь.