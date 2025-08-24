Четыре человека ранено в Белгородской области из-за атак ВСУ

Также губернатор сообщил, что после сброса взрывных устройств с БПЛА был уничтожен пожаром автомобиль в селе Грузское. В хуторе Климовое от удара дрона выбиты окна, повреждены фасад и кровля жилого дома. В селе Бессоновка беспилотник сдетонировал на стоянке многоквартирного дома, что привело к повреждению остекления в трех квартирах. В селе Стариково Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждена хозяйственная постройка, а в селе Муром — частный дом. Кроме этого, храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Репяховка Краснояружского района также подвергся атаке БПЛА.