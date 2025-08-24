Дети пострадали в ДТП с иностранной делегацией в центре Москвы: видео

В воскресенье вечером в центре Москвы произошла крупная авария с участием детей. Инцидент случился около 19:30 на Фрунзенской набережной недалеко от Андреевского моста. По предварительной информации, два черных микроавтобуса «Мерседес», перевозившие иностранную делегацию, столкнулись с встречным автомобилем «БМВ», который выехал на их полосу, пересекая двойную сплошную. От удара один из микроавтобусов перевернулся. В результате аварии пострадали несколько человек. Одну из участниц, девушку-иностранку, забрала скорая помощь для оказания медицинской помощи. Также в микроавтобусах находились трое детей, один из них получил порезы.