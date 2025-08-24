Звезда «Битвы экстрасенсов» попал в эпицентр тайфуна на китайском Хайнане

«Дадунхай не в самом эпицентре был, нас задело краем красной зоны. Боюсь представить, что было в эпицентре, если у нас дуло так, будто сейчас все снесет. К нам в окно что-то прилетело раза три, стекло не разбилось. В отеле всем раздавали воду, питание. На нижних этажах закрыли двери и окна. Электричество “моргало”, раз шесть отключалось и включалось», — отметил он.