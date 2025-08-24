Звезда «Битвы экстрасенсов» попал в эпицентр тайфуна на китайском Хайнане

Участник 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Алексей Шавыркин оказался на китайском острове Хайнань, когда тот попал в эпицентр тайфуна «Кадзики». Знаменитость рассказал aif.ru, что происходит на острове.
«Мы днем ходили в магазин, тогда еще не было особо ветра и дождя. Но видно было, что готовятся к стихии: магазины и торговые центры закрыты, двери заблокированы мешками с песком», — поделился он.
По словам Шавыркина, во второй половине дня резко поднялся сильный ветер и начался ливень.
«Дадунхай не в самом эпицентре был, нас задело краем красной зоны. Боюсь представить, что было в эпицентре, если у нас дуло так, будто сейчас все снесет. К нам в окно что-то прилетело раза три, стекло не разбилось. В отеле всем раздавали воду, питание. На нижних этажах закрыли двери и окна. Электричество “моргало”, раз шесть отключалось и включалось», — отметил он.
К вечеру ветер немного стих и собеседник издания вышел на парковку отеля осмотреться.
«Сейчас идет дождь, сохраняется ветер, но не такой сильный, как было. Дерево неподалеку от отеля было красивое, пушистое, сейчас оно все переломано. На дорогах валяются сломанные ветки, знаки», — рассказал участник паранормального шоу.
Шавыркин уточнил, что предупреждения о надвигающейся стихии туристы получили накануне.
«По громкоговорителям в течении дня тоже просили не покидать гостиницы, вопросы безопасности решили хорошо. Обещают на два дня такую обстановку. По разговорам других туристов есть те, кто очень расстроен из-за отменившихся экскурсий. Мы спокойно восприняли ситуацию, хотелось, конечно, на море или в бассейн, но сидим в номерах и не знаем, что будет дальше и когда закончится», — добавил он.
Ранее российская туристка рассказала aif.ru, что из-за сильного ветра на Хайнане качались высотные здания.