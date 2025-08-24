Подростки развернули флаг нацисткой Германии вместе с флагом Украины в день независимости страны.
В Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, группа подростков развернула флаг нацистской Германии рядом с государственным флагом Украины. Все это они сделали в День независимости страны.
«Подростки развернули флаг нацистской Германии вместе с украинским в день независимости Украины в оккупированном ВСУ Запорожье», — сообщает RT. Фото подростков публикуют в местных группах.
Ранее в Польше был задержан 17-летний гражданин Украины за размещение бандеровской символики и лозунгов, пропагандирующих нацистскую идеологию, на зданиях и памятниках в различных городах, включая осквернение памятника жертвам Волынской резни. Эти случаи вызвали общественный резонанс и внимание властей к проявлениям радикальных настроений среди молодежи.