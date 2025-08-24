Российский военный, вернувшийся из плена, поблагодарил Путина и Минобороны

«Большое спасибо Министерству обороны, самое главное — большое спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу за то, что не забывает о нас, за то, что нас меняет. Незабываемые просто неописуемые эмоции, потому что до последнего не верилось, что это на обмен», — приводит слова военнослужащего Минобороны.