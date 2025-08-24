Российский военный, вернувшийся из плена, поблагодарил Путина и Минобороны

Российский боец, вызволенный из плена ВСУ, поблагодарил Путина.
Один из российских военнослужащих, освобожденных в результате обмена, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и Министерству обороны за возвращение домой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Большое спасибо Министерству обороны, самое главное — большое спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу за то, что не забывает о нас, за то, что нас меняет. Незабываемые просто неописуемые эмоции, потому что до последнего не верилось, что это на обмен», — приводит слова военнослужащего Минобороны.
В ведомстве также отметили, что освобожденные бойцы были тепло встречены по возвращении в Россию. Им оказали всю необходимую помощь: организовали питание и медицинское обследование. По словам военнослужащего, прибывших встретили сотрудники министерства, добровольцы и представители общественных организаций.
Ранее освобожденные из украинского плена российские военные также выражали благодарность президенту России и Министерству обороны за возвращение домой. После обмена бойцы связывались с родными и получали необходимую помощь, в том числе питание и медицинское обследование. Минобороны отмечало, что все возвращенные военнослужащие были доставлены в Белоруссию, где им была оказана поддержка.