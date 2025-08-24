Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко раскрыл подробности о своем здоровье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности о своем здоровье, опровергнув слухи о тяжелой болезни. Об этом он заявил в телеэфире.

Лукашенко заявил, что никаких серьезных проблем со здоровьем у него нет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности о своем здоровье, опровергнув слухи о тяжелой болезни. Об этом он заявил в телеэфире.

«Иногда пописывают, мол, Лукашенко больной, он умирает. Я недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Все нормально», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Первый информационный».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛукашенко сообщил американцам, что Россия не проиграет на Украине.

По словам президента, слухи о плохом состоянии его здоровья распространяют оппозиционеры, которые покинули республику. Об этом ему регулярно докладывают спецслужбы. Лукашенко также отметил, что был бы не против, если результаты его медобследования будут опубликованы в подтверждение того, что он здоров.

Ранее Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time уже подчеркивал, что находится в хорошей физической форме и не планирует участвовать в следующих президентских выборах. Тогда он отметил, что по возрасту моложе президента США Дональда Трампа и намерен поддерживать хорошую физическую форму. Эти заявления прозвучали на фоне обсуждений о его возможном выдвижении на новый срок.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше