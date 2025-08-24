Лукашенко раскрыл подробности о своем здоровье

По словам президента, слухи о плохом состоянии его здоровья распространяют оппозиционеры, которые покинули республику. Об этом ему регулярно докладывают спецслужбы. Лукашенко также отметил, что был бы не против, если результаты его медобследования будут опубликованы в подтверждение того, что он здоров.