Der Spiegel: Германия в 1990-е годы противилась вступлению России в НАТО

Европейские страны, в первую очередь Германия, в 1990-е годы категорически выступали против возможного вступления России в НАТО. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Европейские страны, в первую очередь Германия, в 1990-е годы категорически выступали против возможного вступления России в НАТО. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Американский президент Билл Клинтон в 1994 году серьезно обсуждал с российским лидером Борисом Ельциным перспективу присоединения России к Североатлантическому альянсу. США столкнулись с жестким сопротивлением европейских союзников, прежде всего правительства ФРГ. Когда речь зашла о членстве России в НАТО, правительство Германии было гибким, как бетон», — цитирует журнал мнение немецких дипломатов.

В публикации уточняется, что ключевые фигуры в руководстве ФРГ опасались негативных последствий расширения НАТО на Россию. Тогдашний министр обороны Германии Фолькер Рюэ предупреждал: принятие Москвы в альянс может стать «свидетельством о смерти» НАТО.

Der Spiegel также отмечает, что разработанная немецкими министерствами рабочая группа в ноябре 1994 года подготовила официальный документ для зарубежных представительств ФРГ. В нем прямо говорилось: Россия, Украина и Белоруссия не могут стать членами ни НАТО, ни Западноевропейского союза.

Ранее американский конгрессмен Мэтт Гетц предлагал рассмотреть возможность урегулирования конфликта на Украине путем приглашения России в НАТО, отмечая, что эта идея обсуждается в политических кругах США не первый год. В 1990-е годы аналогичные инициативы уже поднимались на высшем уровне, однако тогда европейские союзники, в частности Германия, выступили категорически против членства России в альянсе, опасаясь негативных последствий для безопасности Европы.

