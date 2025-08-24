Ранее американский конгрессмен Мэтт Гетц предлагал рассмотреть возможность урегулирования конфликта на Украине путем приглашения России в НАТО, отмечая, что эта идея обсуждается в политических кругах США не первый год. В 1990-е годы аналогичные инициативы уже поднимались на высшем уровне, однако тогда европейские союзники, в частности Германия, выступили категорически против членства России в альянсе, опасаясь негативных последствий для безопасности Европы.