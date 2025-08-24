Депздрав: В ДТП на Фрунзенской набережной пострадали пять человек

ДТП. Видео © Telegram / Московская медицина.
По официальной информации, трое взрослых и двое детей получили различные травмы. Двух пострадавших доставили в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина. Дети направлены в Морозовскую детскую больницу.
Напомним, ДТП произошло в Хамовниках на Фрунзенской набережной. Автомобиль BMW с номером 666 столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находилась семья. По данным СМИ, владельцем BMW является 33-летняя Джанета Х. из Адыгеи. Была ли она за рулём, пока неизвестно.