Туристы из РФ рассказали, что творилось в отелях Хайнаня из-за тайфуна

«Окна усиливали скотчем, в каждый номер заходили, заранее убрали все зонтики со столбиками, лежаки. Входные двери уголком металлическим прикручены и досками, мешки с песком на входе лежат. Через центральный вход было не зайти и не выйти. У нас все хорошо выдержало. Слышали, где-то стекло разбилось, не знаю, от чего. В соседних отелях двери вылетали на ресепшн», — отметила она и добавила, что во время пика стихийного бедствия было страшно подходить к окнам, а мысли выйти на улицу даже не возникало.