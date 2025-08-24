Туристы из РФ рассказали, что творилось в отелях Хайнаня из-за тайфуна

Сильный ветер во время тайфуна «Кадзики» на Хайнане выбил двери в отелях. Об этом aif.ru рассказали российские туристы.
По словам собеседницы издания Натальи, персонал отелей постарался подготовиться и обеспечить безопасность гостей.
«Окна усиливали скотчем, в каждый номер заходили, заранее убрали все зонтики со столбиками, лежаки. Входные двери уголком металлическим прикручены и досками, мешки с песком на входе лежат. Через центральный вход было не зайти и не выйти. У нас все хорошо выдержало. Слышали, где-то стекло разбилось, не знаю, от чего. В соседних отелях двери вылетали на ресепшн», — отметила она и добавила, что во время пика стихийного бедствия было страшно подходить к окнам, а мысли выйти на улицу даже не возникало.
Наталья призналась, что уже не в первый раз отдыхает в Азии и часто сталкивалась с тропическими ливнями, но подобных ураганов не видела. Ее соотечественница Мария рассказала, что в ее отеле в одном из номеров ветром выбило не только балконную дверь, но даже в туалет и входную.
«Очень перепугались дети. И неприятно удивило поведение персонала — вместо того, чтобы переселить пострадавших в другой номер, им предложили сделать уборку», — поделилась она.
На хорошую подготовку персонала своего отеля к стихии обратила внимание другая российская туристка по имени Ольга.
«Сейчас идет небольшой дождь, ветер стих. На улице пустынно, людей нет. Ветер и дождь были очень сильные. Ветер ломал ветки, скидывал на бок мопеды. Было отключение электроэнергии. Наш отель очень достойно перенес стихию. В номере сухо, двери и окна целые, не тряслись, не дребезжали», — сообщила она.
