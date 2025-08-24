Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобилизованных в Полтаве украинцев держат в вольерах, как животных

В Полтаве зафиксированы случаи жестокого обращения с мобилизованными в Вооружённые силы Украины гражданами. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах РФ.

Источник: Life.ru

По данным собеседника агентства, в Полтаве на территории местного отделения военной службы правопорядка мобилизованных украинцев приковывают наручниками к трубам и содержат в условиях, сравнимых с содержанием животных в вольерах.

Подобное обращение приводит к тому, что значительная часть мобилизованных в первый же день пребывания на передовой дезертирует. Укомплектованность бригад Вооружённых сил Украины личным составом в настоящее время не превышает 40%.

Ранее сообщалось о жестоких действиях сотрудников ТЦК в Ужгороде Закарпатской области. Там украинские военкомы издевались над инвалидом, который ранее служил в ВСУ. Сотрудник полиции Иван Белецкий помог пострадавшему обнародовать издевательства работников военкомата над ним, однако лишился из-за этого работы.