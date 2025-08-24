По данным собеседника агентства, в Полтаве на территории местного отделения военной службы правопорядка мобилизованных украинцев приковывают наручниками к трубам и содержат в условиях, сравнимых с содержанием животных в вольерах.
Подобное обращение приводит к тому, что значительная часть мобилизованных в первый же день пребывания на передовой дезертирует. Укомплектованность бригад Вооружённых сил Украины личным составом в настоящее время не превышает 40%.
Ранее сообщалось о жестоких действиях сотрудников ТЦК в Ужгороде Закарпатской области. Там украинские военкомы издевались над инвалидом, который ранее служил в ВСУ. Сотрудник полиции Иван Белецкий помог пострадавшему обнародовать издевательства работников военкомата над ним, однако лишился из-за этого работы.