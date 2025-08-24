Россиянин пропал без вести при попытке переплыть Босфор

В заплыве на 6,5 километров принимали участие 3000 человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но его самого никто не видел. Участники заплыва из России отмечают, что организаторы не проявляют должной активности, чтобы вплотную заняться поисками пловца, а консульство РФ в Стамбуле до вторника будет закрыто.