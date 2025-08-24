Россиянин пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Опытный российский пловец исчез во время заплыва на Босфоре и не появился на финише.
Россиянин Николай Свечников во время заплыва через Босфор пропал без вести. Опытный спортсмен и пловец исчез из поля зрения участников и не появился на финише. Об этом сообщает спортивный канал.
«30-летний тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва “Босфор 2025”. Николай стартовал в числе первых, однако через 500−600 метра после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве», — сообщается в telegram-канале «Дмитрий Егоров/Едим спорт/Президент Броуков».
В заплыве на 6,5 километров принимали участие 3000 человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но его самого никто не видел. Участники заплыва из России отмечают, что организаторы не проявляют должной активности, чтобы вплотную заняться поисками пловца, а консульство РФ в Стамбуле до вторника будет закрыто.
Случаи с пропажей и происшествиями среди российских спортсменов за рубежом и на родине происходят не впервые. Ранее во Владивостоке во время спидвейных соревнований гонщик Никита Смышников едва не пострадал из-за загоревшегося мотоцикла, но сумел избежать травм благодаря быстрой реакции.