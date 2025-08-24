США сделают последнее предупреждение Европе и Украине

Кошкович полагает, что отказ США от предоставления разведывательной поддержки существенно осложнит положение Украины. Он отмечает, что поставки вооружения могут сохраниться, однако без доступа к координатам целей эффективность этих поставок окажется значительно ниже. Кроме того, использование систем спутниковой связи Starlink будет возможно только на коммерческих условиях, без специальных льгот или приоритетной поддержки со стороны американских компаний.