Силы ПВО России за 3 часа сбили 7 украинских беспилотников

По информации ведомства, зафиксированы попытки атаки со стороны Украины: по два беспилотника были ликвидированы над Крымом, Калужской и Брянской областями, еще один уничтожен в небе над Орловской областью. «Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении Минобороны в официальном telegram-канале.