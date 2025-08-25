Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили семь украинских дронов над четырьмя регионами России

Силы противовоздушной обороны России вечером 24 августа отразили очередную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на регионы РФ. Это следует из заявления Министерства обороны.

Источник: Life.ru

Отмечается, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени системы ПВО сбили семь беспилотников Вооружённых сил Украины. По два дрона уничтожили над Брянской и Калужской областями и в воздушном пространстве Республики Крым. Ещё один беспилотник сбили в небе над Орловской областью.

Ранее об очередном ударе ВСУ по Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя. Также Вооружённые силы Украины попытались нанести удар по Курской области. Там из-за падения сбитого дрона на территории АЭС третий энергоблок станции был разгружен на 50%. При падении барражирующий боеприпас взорвался, повредив трансформатор собственных нужд.