В Босфоре пропал россиянин во время международного заплыва

29-летний россиянин Николай Свечников исчез во время межконтинентального заплыва через Босфор 24 августа. Об этом пишет Mash.
Из трёх тысяч участников он стал единственным, кто не добрался до финиша. Ежегодный заплыв проводится уже в 37-й раз под эгидой Национального олимпийского комитета Турции и собирает спортсменов из 81 страны. Свечников, мастер спорта по плаванию из Москвы и основатель школы плавания, прилетел в Стамбул 23 августа и остановился в отеле Akka Suites.
На старте он был одет в костюм Arena и зелёную шапочку, предположительно стартовал с третьего корабля. Организаторы мероприятия и стамбульская полиция проинформированы о пропаже, поиски начались с 16:00.