В Босфоре пропал россиянин во время международного заплыва

Из трёх тысяч участников он стал единственным, кто не добрался до финиша. Ежегодный заплыв проводится уже в 37-й раз под эгидой Национального олимпийского комитета Турции и собирает спортсменов из 81 страны. Свечников, мастер спорта по плаванию из Москвы и основатель школы плавания, прилетел в Стамбул 23 августа и остановился в отеле Akka Suites.