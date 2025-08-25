Россиянин пропал без вести при попытке переплыть Босфор в Турции

Об этом сообщил спортивный журналист Дмитрий Егоров.
По его словам, Свечников стартовал в числе первых, но вскоре пропал из вида коллег и не пришёл к финишу. Вещи из камеры хранения он не забирал.
«По сообщениям российских участников, организаторы не проявляют должной инициативы в поисках, а консульство России в Стамбуле закрыто до вторника», — написал Егоров в Telegram.
Николай — опытный пловец, выполнявший нормативы мастера спорта на открытой воде, добавил журналист.
