Россиянин Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор

Пропал 29-летний российский гражданин Николай Свечников во время межконтинентального заплыва через Босфор в воскресенье, 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу, сообщил Telegram-канал Mash.
Ежегодный заплыв организовал Национальный олимпийский комитет Турции, на нем собралось пловцов из 81 страны уже в 37-й раз.
Свечников является мастером спорта по плаванию. Он москвич, основал школу плавания. В Стамбул спортсмен прибыл 23 августа, остановился в гостинице Akka Suites.
— На старте он был в костюме Arena и зеленой шапочке, предположительно, стартовал с третьего корабля. Организаторы и полиция проинформированы, поиски ведутся с 16:00, — сказано в публикации.
26 июля в Нижнем Новгороде во время водного марафона X-WATERS Volga 34-летний Дмитрий Ионов из столицы, многократный участник соревнований, скоропостижно скончался во время заплыва на дистанции три километра. Организаторы мероприятия сообщили, что спортсмен потерял сознание при выходе на берег, несмотря на немедленную помощь спасателей и реанимацию медбригады, и умер.