Россиянин Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор

26 июля в Нижнем Новгороде во время водного марафона X-WATERS Volga 34-летний Дмитрий Ионов из столицы, многократный участник соревнований, скоропостижно скончался во время заплыва на дистанции три километра. Организаторы мероприятия сообщили, что спортсмен потерял сознание при выходе на берег, несмотря на немедленную помощь спасателей и реанимацию медбригады, и умер.