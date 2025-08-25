В Никарагуа подсветили дворец в цвета российского флага

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа и сопровождается различными торжественными акциями как в стране, так и за ее пределами. Праздник был учрежден в память о событиях 1991 года, когда триколор стал символом новой российской государственности. В разные годы российский флаг поднимали в городах РФ, а также в Египте и других странах.