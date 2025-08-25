В Никарагуа подсветили дворец в цвета российского флага

Российский флаг появился на стене здания в Никарагуа.
В Никарагуа подсветили Национальный дворец культуры в триколор. Цвета российского флага появились на фасаде в знак братства и солидарности с РФ. Об этом сообщает иностранное издание.
«В знак братства и солидарности в субботу вечером Никарагуа осветила фасад исторического Национального дворца культуры цветами российского флага», — сообщает canal4. По данным издания, мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага России, как символа уважения и дружбы, объединяющих оба народа.
Цвета российского триколора появились на дворце в НикарагуаФото: telegram-канал Посольства России в Никарагуа.
День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа и сопровождается различными торжественными акциями как в стране, так и за ее пределами. Праздник был учрежден в память о событиях 1991 года, когда триколор стал символом новой российской государственности. В разные годы российский флаг поднимали в городах РФ, а также в Египте и других странах.