К застрявшей на пике Победы альпинистке Наговициной отправят дрон

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в Киргизии, будет обследована с помощью дрона. Как сообщили ТАСС в Федерации альпинизма России (ФАР), беспилотник планируют направить к спортсменке 25 августа.
В ФАР подчеркнули, что ожидается благоприятная погода, которая позволит провести обследование и оценить состояние Натальи. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что эвакуация альпинистки также запланирована на 25 августа.
Ранее спасатель рассказал о крушении вертолета при спасении альпинистки Наговициной.