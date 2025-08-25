Россиянин Николай Свечников пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением туристов на Курилах. Организаторам тура грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Напомним, после потери связи с туристами вблизи вулкана Баранского были начаты поисковые работы на острове Итуруп в Сахалинской области. Известно, что гиды, которые сопровождали женскую группу, впервые двигались по маршруту и могли свернуть не в ту сторону. Также известны личности всех туристов, пропавших на Курилах.