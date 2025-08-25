Ущерб по делу экс-главы хабаровского Минздрава может превысить 1 млрд рублей

Как сообщалось ранее, арест Бойченко связан с расследованием уголовного дела в отношении экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в регионе в июле прошлого года по обвинению в получении взяток на сумму 82 млн рублей. По данным следствия, бывший высокопоставленный чиновник получил значительную сумму денег за поддержку определенных компаний в тендерах на государственные контракты. Ходатайство о его аресте тогда было заявлено по уголовному делу, возбужденному в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении ряда должностных лиц Министерства здравоохранения Хабаровского края и других лиц. Вину Никонов не признал. Юрий Бойченко был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Хабаровского края в феврале 2021 года, а через год был утвержден в должности главы ведомства. Уволился с должности по семейным обстоятельствам в феврале 2024 года.