Минобороны: ПВО уничтожила семь украинских дронов над российскими регионами

Вечером в воскресенье российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл 24 августа в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Всего были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Два дрона были уничтожены над территорией Республики Крым, ещё два — над Калужской областью, два — над Брянской областью, а один беспилотник был сбит в небе над Орловской областью, уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что российские военные нейтрализовали в Смоленской области девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал.