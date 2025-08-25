Ричмонд
Минобороны: ПВО уничтожила семь украинских дронов над российскими регионами

В результате произошедшего никто не пострадал.

Вечером в воскресенье российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, инцидент произошёл 24 августа в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Всего были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Два дрона были уничтожены над территорией Республики Крым, ещё два — над Калужской областью, два — над Брянской областью, а один беспилотник был сбит в небе над Орловской областью, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные нейтрализовали в Смоленской области девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал.