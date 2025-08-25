На карибском карнавале в Лондоне арестовали 140 человек

В августе 2024 года издание Telegraph сообщило, что два человека — гражданка Великобритании и гражданин Швеции — скончались от ножевых ранений после нападения на них во время карибского карнавала, проходившего в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Также в ходе торжеств пострадали еще шесть человек. Общее число задержанных на гуляниях, по данным лондонской полиции, достигло 349, из них 72 были задержаны за хранение холодного оружия.