На карибском карнавале в Лондоне арестовали 140 человек

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Британская полиция арестовала 140 человек в ходе карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, следует из заявления на ее сайте.

Источник: © РИА Новости

«Полицейская операция в течение первого полного дня карнавала в Ноттинг-Хилле перешла в фазу разгона… В рамках этой полицейской операции было задержано 140 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 105 арестов были произведены на самом карнавале, еще 35 — на подходах к нему. В том числе 15 человек были арестованы за нападения на полицию, 21 — за хранение оружия, более 30 — за хранение наркотиков.

Один полицейский получил ранения.

Ранее британская полиция уже сообщала о задержании 100 человек в преддверии карнавала.

В августе 2024 года издание Telegraph сообщило, что два человека — гражданка Великобритании и гражданин Швеции — скончались от ножевых ранений после нападения на них во время карибского карнавала, проходившего в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Также в ходе торжеств пострадали еще шесть человек. Общее число задержанных на гуляниях, по данным лондонской полиции, достигло 349, из них 72 были задержаны за хранение холодного оружия.

Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Изначально карнавал был призван объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за ним тянется шлейф печальной славы — криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.