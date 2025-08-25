Россиянин Свечников пропал во время заплыва через Босфор

В Турции начался поиск пропавшего российского пловца. Речь идёт о 29-летнем Николае Свечникове, который участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор. Свечников единственный из трёх тысяч участников не появился на финише. Об этом информирует Mash.
Сообщается, что Свечников приехал в Стамбул 23 августа и остановился в отеле Akka Suites. Свечников — мастер спорта, основатель школы плавания в Москве. На старте заплыва он был одет в костюм Arena и зелёную шапочку, сказано в публикации.
Заплыв, организатором которого является Национальный олимпийский комитет Турции, 24 августа 2025 года прошёл в 37-й раз, в нём приняли участие пловцы из 81 страны. Участники, добравшиеся до финиша, получают сертификат межконтинентального пловца.
О том, как минчанка переплыла Босфор и какие сложности подстерегают пловцов во время преодоления этой дистанции, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что во время соревнования по плаванию на открытой воде X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде погиб участник из Москвы.