Россиянин Свечников пропал во время заплыва через Босфор

В Турции начался поиск пропавшего российского пловца. Речь идёт о 29-летнем Николае Свечникове, который участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор. Свечников единственный из трёх тысяч участников не появился на финише. Об этом информирует Mash.