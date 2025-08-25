Тела утонувших подростков в Хабаровском крае найдены

Они переданы сотрудникам полиции и следственных органов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
К поискам были привлечены сотрудники полиции, инспекторы ГИМС МЧС России, городские спасатели, волонтеры. Осмотрена береговая линия, пройдено нарастающим итогом порядка 11 километров. Водолазы два дня обследовали дно реки. Работы завершены.
В подавляющем большинстве несчастных случаев причина гибели людей на воде — нарушение элементарных правил безопасности. Чтобы избежать трагедии:
- купайтесь только в тех местах, где в случае беды вам помогут спасатели;
- не умеешь плавать — не отходи от берега далеко;
- взрослый всегда должен быть рядом с ребенком в воде. Трагедия может произойти за секунды и у вас не будет времени добежать или доплыть до него;
- заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения смертельно опасно;
- не допускайте шалостей на воде;
- в лодке, на гидроциклах, на сапах обязательно надевайте спасательный жилет, он должен быть по размеру и застёгнут. Запрещено кататься на маломерных судах в местах купания;
- не перегружайте лодку, следите за её технической исправностью;
- запрещено выходить на воду на маломерных судах без осветительных приборов;
- опасно выходить на судовой ход, совершать маневры перед идущим навстречу судном.
Ваша безопасность — ваша ответственность! А безопасность детей — ответственность взрослых!