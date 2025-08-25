Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ увеличили количество ударов по России после саммита на Аляске

Украинские боевики стали чаще наносить удары по российским гражданским объектам после двухстороннего саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске. Такими наблюдениями поделился посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Украина преднамеренно целит в гражданские объекты.

Украинские боевики стали чаще наносить удары по российским гражданским объектам после двухстороннего саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске. Такими наблюдениями поделился посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Число ударов ВСУ по России выросло с 300 до 430 за сутки. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных атак беспилотниками. У нас порядка 90% пострадавших — жертвы БПЛА», — пояснил Мирошник в интервью «Известиям».

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (94%) осведомлены о прошедшей на Аляске встрече Путина и Трампа. При этом 68% респондентов положительно оценили итоги переговоров.

Саммит состоялся 15 августа. В результате Вашингтон поддержал идею Москвы о достижении всеобъемлющего соглашения вместо временных перемирий.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше