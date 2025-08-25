Ричмонд
Израильские власти уничтожили сотни оливковых деревьев на Западном берегу

Израильские власти с применением бульдозеров выкорчевали сотни деревьев в палестинской деревне Аль-Мугхайир на Западном берегу реки Иордан.

Израильские власти с применением бульдозеров выкорчевали сотни деревьев в палестинской деревне Аль-Мугхайир на Западном берегу реки Иордан. По данным саудовской англоязычной газеты Arab News, большая часть уничтоженных деревьев была оливковой, что имеет большое значение для экономики и культуры региона.

Глава местной сельскохозяйственной ассоциации заявил, что такие действия направлены на давление и вынуждение палестинского населения покинуть свои земли. В то же время представители Армии обороны Израиля объяснили вырубку мерами по борьбе с терроризмом.