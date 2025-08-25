Застрявшая на пике Победы российская альпинистка ещё может быть жива: это узнают при помощи дрона

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая с 12 августа ожидает помощи на высоте 7140 метров на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, может быть жива. Чтобы выяснить это, к месту, где она находится, в понедельник 25 августа направят дрон. Предполагается, что в этот день погода позволит использовать беспилотный аппарат для того, чтобы подлететь к спортсменке и оценить её состояние.
Если окажется, что Наговицина жива, будет предпринята попытка эвакуировать её при помощи еврокоптера. В Федерации альпинизма России отметили, что это последняя возможность спасти 47-ленюю спортсменку.
Ранее спасательная операция была приостановлена из-за погодных условий.
Накануне сообщалось, что Наговицину с большой вероятностью считают погибшей и поиски её тела начнутся не ранее, чем весной 2026 года из-за завершения альпинистского сезона-2025 в горах Кыргызстана.
Напомним, 47-летняя россиянка Наталья Наговицина совершала восхождение на Пик Победы в Киргизии. Она сломала ногу уже на спуске с вершины. Россиянку пытались спасти другие альпинисты, но ничего не вышло. Один из них, альпинист из Италии, при этом погиб от переохлаждения.
На высоте в семь тысяч метров Наговицина провела 11 дней. С собой у женщины был минимальный набор еды, воды и газовая горелка. В это время в горах морозы опускаются до −26 градусов.
Пик Победы считается сложным для альпинистов, причём спасательные работы на этой вершине не менее сложны, чем восхождение на неё. Ранее эксперты указывали на то, что шансы спасти Наговицину ничтожно малы из-за отсутствия поблизости специалистов-спасателей достаточной квалификации, а также из-за того, что в Киргизии нет подходящих вертолётов, при помощи которых можно провести эвакуацию из точки, где она находится.
Напомним, во время одного из прошлых восхождений Наталья потеряла мужа — тот умер от инсульта.
Тем временем спасатели на вертолёте вылетели на поиски туристической группы, пропавшей на острове Итуруп. Группа совершала восхождение на вулкан Баранского, причём организатор тура не зарегистрировал её, а туристок сопровождает гид, который ни разу ранее не ходил по этому маршруту. Пропавших туристок ищут уже сутки, поиски осложняются погодными условиями — сильным туманом.