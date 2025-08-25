Застрявшая на пике Победы российская альпинистка ещё может быть жива: это узнают при помощи дрона

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая с 12 августа ожидает помощи на высоте 7140 метров на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, может быть жива. Чтобы выяснить это, к месту, где она находится, в понедельник 25 августа направят дрон. Предполагается, что в этот день погода позволит использовать беспилотный аппарат для того, чтобы подлететь к спортсменке и оценить её состояние.