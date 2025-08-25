В Сети появилось видео с заплыва Босфор 2025, где пропал российский пловец

Николай прибыл в турецкую столицу 23 августа и разместился в отеле AKKA Suites Hotel. Старт заплыва состоялся 24 августа около 9 утра. Участники прыгали с судов и преодолевали дистанцию 6,5 километра. Будучи тренером по плаванию и кандидатом в мастера спорта, Свечников стартовал вместе с учениками с третьего судна. На финише его не нашли.