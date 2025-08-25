На Сахалине спасатели не нашли пропавших туристов на вулкане

Как уточняется, на поиски пропавшей группы туристов был отправлен вертолет Ми-8. На борту находились три спасателя. Когда наземная группа совершила подъем на вершину, то следов туристов там не нашли.
Работа спасателей была осложнена из-за низкой облачности и густого тумана, добавили в МЧС.
Ранее стало известно, что туристы сутки провели на термальных источниках, после чего продолжили движение по маршруту наверх. По предварительной информации, они могли заблудиться, завернув не туда и уйдя глубоко в чащу.
24 августа сообщалось, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов на вулкане Баранского. Как выяснилось, сопровождавшие группу супруги-гиды сами впервые могли пойти по этому маршруту, однако ответственность за путешественников должны были взять опытные гиды.