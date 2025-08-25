В Иране надеются на российский газ

Сотрудничество России и Ирана в энергетической сфере развивается не только в газовой отрасли: в начале 2025 года стороны начали переговоры о строительстве малых модульных АЭС на территории Ирана, а ранее, в 2014 году, заключили соглашение о возведении дополнительных энергоблоков на Бушерской АЭС. Эти проекты дополняют усилия по расширению поставок российского газа через Азербайджан, что подчеркивает стремление стран к укреплению энергетического партнерства.