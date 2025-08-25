Ричмонд
В крупнейшем торговом центре Баку произошёл пожар

В результате пожара в бакинском ТЦ «Садарак» пострадали не менее 12 человек.

Источник: www.globallookpress.com

Пожар вспыхнул в крупнейшем торговом центре Баку «Садарак», его не могут потушить более 12 часов, сообщило информационное агентство Trend.

По данным минздрава страны, в результате случившегося пострадали не менее 12 человек. У них выявили отравление продуктами горения.

Троих пациентов доставили в больницу. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

Напомним, в мае 2024 года в центре Стамбула произошёл пожар на популярном среди туристов историческом Египетском рынке, построенном в 17 веке.