Стрельба произошла на кампусе Университета Южной Каролины

Мужчина с ружьем атаковал кампус вуза в США.
На территории кампуса Университета Южной Каролины в городе Колумбия был зафиксирован инцидент с применением огнестрельного оружия. Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей вуза, администрация немедленно призвала студентов и сотрудников укрыться или покинуть опасную зону.
«Всем находящимся на территории кампуса необходимо срочно укрыться, избегать района библиотеки Томаса Купера и, при возможности, эвакуироваться или забаррикадироваться в безопасных помещениях», — говорится в экстренном оповещении. Его передает Fox News. В сообщении также уточняется, что подозреваемый мужчина — европеоидной внешности, ростом примерно 180 сантиметров, был одет в черные брюки. Последний раз его видели в районе библиотеки.
По данным администрации учебного заведения, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и службы безопасности университета. Территория вокруг библиотеки была оцеплена, специалисты приступили к проверке зданий и прилегающей территории.