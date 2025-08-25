Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС эвакуировало 19 человек со шхуны, севшей на мель в районе Русского острова

Судно застряло у мыса Ахлестышева.

Источник: PrimaMedia.ru

В субботу вечером рядом с мысом Ахлёстышева на Русском острове рыбацкая шхуна села на мель. На борту находились 20 человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС России, которые эвакуировали 19 пассажиров на берег. Отмечается, что капитан остался на судне.

Напомним, в первых числах августа в районе мыса Житкова острова Русский прогулочный катер сел на мель. На борту в момент происшествия находились пять пассажиров.