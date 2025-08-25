МЧС эвакуировало 19 человек со шхуны, севшей на мель в районе Русского острова

В субботу вечером рядом с мысом Ахлёстышева на Русском острове рыбацкая шхуна села на мель. На борту находились 20 человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС России, которые эвакуировали 19 пассажиров на берег. Отмечается, что капитан остался на судне.
Напомним, в первых числах августа в районе мыса Житкова острова Русский прогулочный катер сел на мель. На борту в момент происшествия находились пять пассажиров.