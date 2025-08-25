Мединский раскрыл, как Россия возвращает жителей Курской области домой.
Киев вернул России восемь мирных жителей Курской области в рамках обмена 24 августа, однако на Украине продолжают удерживать еще более 20 человек из этого региона. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.
«Сейчас Украина возвращает мирных жителей Курской области небольшими группами — в обмен на каких-то нужных Украине людей. По разным данным, на Украине остаются еще более 20 курян. Это мучительный торг за каждого человека», — заявил Мединский, его слова приводит ТАСС.
Мединский уточнил, что в феврале украинские военные предложили жителям приграничных сел Курской области помощь с эвакуацией в ходе боевых действий, а затем вывезли их на территорию Украины. В обмене пленными 24 августа стороны согласовали формат «146 на 146». Помимо военных, Россия получила восьмерых гражданских лиц, находившихся в Сумах.
Восемь жителей Курской области были вывезены украинскими военными с приграничных сел в феврале 2025 года и удерживались в Сумах, их возвращению предшествовали многомесячные переговоры с участием российских ведомств. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что освобожденные граждане сейчас находятся в Беларуси и вскоре смогут вернуться к своим семьям.