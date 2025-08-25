Мединский раскрыл, как Украина возвращает курян

Восемь жителей Курской области были вывезены украинскими военными с приграничных сел в феврале 2025 года и удерживались в Сумах, их возвращению предшествовали многомесячные переговоры с участием российских ведомств. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что освобожденные граждане сейчас находятся в Беларуси и вскоре смогут вернуться к своим семьям.