Боец рассказал, как маскируются снайперы в зоне СВО

Снайперы придумали новый способ маскировки, работая на харьковском направлении.
Снайперы в зоне спецоперации маскируют тепловой след оружия термоодеялами. Об этом сообщил боец с позывным «Саныч» Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север».
«Термоодеяло над собой натягиваем. Сверху — плащ-палатку, чтобы максимально замаскировать именно тепловой след, исходящий от тебя и от винтовки», — рассказал «Саныч» РИА Новости.
По словам бойца, ствол нагревает после трех-четырех выстрелов, поэтому снайпера могут заметить при наличии качественной оптики за километр. Новому способу маскировки снайперы научились, действуя на харьковском направлении.
Ранее участники боевых действий отмечали, что на фронте бойцы используют различные способы маскировки и организации быта, включая изготовление самодельных маскировочных сетей, чтобы избежать обнаружения с помощью современных технологий. Помимо этого, военнослужащие находят время для чтения, занятий спортом и других увлечений, что помогает им сохранять психологическую устойчивость в условиях спецоперации.