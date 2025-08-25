Ричмонд
В Ивановской области катер столкнулся с баржей на Волге

По факту столкновения катера и баржи в Ивановской области начата проверка.

Источник: Аргументы и факты

Столкновение катера с баржей произошло в акватории реки Волги в Ивановской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 24 августа 2025 года около 22:00 в акватории реки Волги произошло столкновение маломерного судна с баржей», — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в середине июля в Санкт-Петербурге на реке Фонтанка столкнулись два теплохода. В результате случившегося пострадал ребенок, который находился на одном из судов. Он получил травму ноги.