В Ивановской области катер столкнулся с баржей на Волге

Столкновение катера с баржей произошло в акватории реки Волги в Ивановской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, 24 августа 2025 года около 22:00 в акватории реки Волги произошло столкновение маломерного судна с баржей», — говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, в середине июля в Санкт-Петербурге на реке Фонтанка столкнулись два теплохода. В результате случившегося пострадал ребенок, который находился на одном из судов. Он получил травму ноги.