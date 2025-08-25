Reuters: в США выявили первый случай заражения человека личинками мясной мухи

Ранее подобных инцидентов в Соединенных Штатах не было.
Американские врачи зафиксировали первый в стране случай заражения человека личинками тропической мясной мухи. Об этом рассказали источники в отрасли, знакомые с деталями произошедшего.
«Заражение обнаружили у человека, прибывшего в штат Мэриленд из Гватемалы. Информацию о первом в США случае заражения человека личинками насекомого передали ветеринарам штата», — приводит заявление инсайдера агентство Reuters. Аналогичные данные распространяются в местной ассоциации скотоводов.
Личинки американской тропической мясной мухи представляют собой паразитов, поедающих ткани домашних животных и других теплокровных организмов. Первые случаи массового появления данного вида были зафиксированы в странах Центральной Америки и на юге Мексики, после чего насекомые распространились на соседние территории.
Совсем недавно в США уже фиксировали случаи заражения людей опасными микроорганизмами, в том числе бактерией Vibrio vulnificus, которая с начала года привела к четырем летальным исходам и 13 случаям инфицирования. Специалисты связывают распространение подобных инфекций с нарушениями санитарных норм и повышением рисков при пересечении границ.