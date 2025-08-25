Reuters: в США выявили первый случай заражения человека личинками мясной мухи

Совсем недавно в США уже фиксировали случаи заражения людей опасными микроорганизмами, в том числе бактерией Vibrio vulnificus, которая с начала года привела к четырем летальным исходам и 13 случаям инфицирования. Специалисты связывают распространение подобных инфекций с нарушениями санитарных норм и повышением рисков при пересечении границ.