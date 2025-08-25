Ричмонд
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров

После срыва мирных переговоров по украинскому конфликту, которые инициировал президент США Дональд Трамп, Украину ждет или ядерная война, или смена режима. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.

Томас Малинен назвал Владимира Зеленского «зеленым гоблином».

После срыва мирных переговоров по украинскому конфликту, которые инициировал президент США Дональд Трамп, Украину ждет или ядерная война, или смена режима. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.

«Как мы и предполагали, зеленый гоблин и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине», — написал профессор в соцсети X (бывший Twitter). Малинен уточнил, что под «зеленым гоблином» имеет в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее лидеры Украины и США провели встречу в Белом доме. Во время диалога между Зеленским и Трампом поднималось множество тем, главной из которых стала мирное урегулирование украинского конфликта. URA.RU в онлайн-трансляции следило за ходом встречи и собрало главные тезисы лидера США.

