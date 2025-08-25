«Как мы и предполагали, зеленый гоблин и европейская коалиция в поддержку войны успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине», — написал профессор в соцсети X (бывший Twitter). Малинен уточнил, что под «зеленым гоблином» имеет в виду президента Украины Владимира Зеленского.