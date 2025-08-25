На заплыве перед пропажей пловца Свечникова заметили проблемы с безопасностью

Пловцы рассказали о проблемах с безопасностью во время заплыва через Босфор, где пропал россиянин Николай Свечников. Спортсмены не видели на середине пути спасательных катеров, которые должны были там стоять, сообщил Telegram-канал Shot.
Появились и некоторые версии пропажи пловца. Он мог выбиться из сил около первого моста, также у него могла произойти судорога ближе к концу маршрута. По словам участников состязания, когда шел заплыв, они видели похожего человека, плывущего на спине.
Согласно другой версии, Свечникова могло унести течением на другой берег. Один из участников «Босфора 2025» рассказал, что в этом году ощущалось сильное попутное течение, сказано в публикации.
29-летний Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Организаторы и полиция проинформированы, поиски ведутся с 16:00.
Ежегодный заплыв организовал Национальный олимпийский комитет Турции, на нем собралось пловцов из 81 страны уже в 37-й раз.