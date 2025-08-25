Пожарные более 12 часов тушат пожар в крупнейшем торговом центре Баку

Ранее крупный пожар произошёл на птичнике в посёлке Рощино Челябинской области. Там пламя охватило кровлю здания на площади в семь тысяч квадратных метров. Пять человек самостоятельно вышли на улицу. В тушении пожара были задействованы 46 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.