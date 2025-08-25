Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные более 12 часов тушат пожар в крупнейшем торговом центре Баку

В крупнейшем торговом центре Баку уже более 12 часов продолжается мощный пожар. Такой информацией делится агентство Trend.

Источник: Life.ru

Уточняется, что речь идёт о ТЦ «Садарак», который расположен в пригороде азербайджанской столицы, в Гарадагском районе. На площади более 100 гектаров находится большое количество объектов розничной и оптовой торговли, а также рынок сельскохозяйственной продукции.

Сейчас на месте пожара работают пожарные и спасатели. Согласно информации азербайджанского Минздрава, в результате возгорания пострадали 12 человек, отравившиеся продуктами горения. Трое из них были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Ранее крупный пожар произошёл на птичнике в посёлке Рощино Челябинской области. Там пламя охватило кровлю здания на площади в семь тысяч квадратных метров. Пять человек самостоятельно вышли на улицу. В тушении пожара были задействованы 46 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.