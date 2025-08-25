Ричмонд
На Камчатке за семь дней зафиксировали 163 афтершока

На Камчатке сохраняется высокая сейсмическая активность после землетрясения, произошедшего 30 июля. По данным регионального управления МЧС, за минувшие сутки зарегистрировано 32 афтершока с магнитудой от 3,8 до 5,5.

Источник: Life.ru

«По инструментальным данным, подземные толчки в населённых пунктах ощущались четыре раза силой до двух баллов», — говорится в сообщении.

Параллельно специалисты отмечают активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и туристам напоминают об опасности приближения к вулканам.

За семь дней зафиксировали 163 афтершока. На вулканах за неделю пепловые выбросы не зарегистрированы.

Ранее у восточного побережья Камчатки произошли два новых землетрясения магнитудой 5,5. По данным учёных, эпицентры обоих сейсмических событий располагались в акватории Тихого океана на расстоянии 200 и 212 километров от Петропавловска-Камчатского. Очаги землетрясений залегали на значительной глубине — 41,8 и 45,7 километра.