Операция по поиску российского пловца, пропавшего в Босфоре, не проводилась

Родственница пропавшего в Босфоре пловца утверждает, что его никто не ищет.
Никакой спасательной операции по поиску пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова не проводится. Об этом заявила его родственница, которая приехала на место заплыва.
«Я ни до кого не достучалась. Какое-то судно проезжает, но никакой поисковой группы я не вижу», — сообщает родственница пропавшего россиянина. Она сняла на видео тщетные попытки найти хоть кого-нибудь из охраны пристани, кто мог бы ответить на ее вопросы. Кадры опубликованы в telegram-канале «Рен ТВ/Новости».
По данным канала, один из организаторов мероприятия пояснил, что об исчезновении российского пловца стало известно около десяти вечера, хотя заплыв закончился днем в два часа. Он отметил, что поиски уже ведутся и добавил, что во время заплыва полностью останавливали движение водного транспорта.
Опытный спортсмен исчез из поля зрения участников и не появился на финише. Свечников стартовал в числе первых, однако через 500−600 метра после старта пропал. Заметили пропажу только к вечеру.