Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операция по поиску российского пловца, пропавшего в Босфоре, не проводилась

Никакой спасательной операции по поиску пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова не проводится. Об этом заявила его родственница, которая приехала на место заплыва.

Родственница пропавшего в Босфоре пловца утверждает, что его никто не ищет.

Никакой спасательной операции по поиску пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова не проводится. Об этом заявила его родственница, которая приехала на место заплыва.

«Я ни до кого не достучалась. Какое-то судно проезжает, но никакой поисковой группы я не вижу», — сообщает родственница пропавшего россиянина. Она сняла на видео тщетные попытки найти хоть кого-нибудь из охраны пристани, кто мог бы ответить на ее вопросы. Кадры опубликованы в telegram-канале «Рен ТВ/Новости».

По данным канала, один из организаторов мероприятия пояснил, что об исчезновении российского пловца стало известно около десяти вечера, хотя заплыв закончился днем в два часа. Он отметил, что поиски уже ведутся и добавил, что во время заплыва полностью останавливали движение водного транспорта.

Опытный спортсмен исчез из поля зрения участников и не появился на финише. Свечников стартовал в числе первых, однако через 500−600 метра после старта пропал. Заметили пропажу только к вечеру.