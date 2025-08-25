Два грузовика столкнулись в Хабаровском крае

24 августа около 21:45 в Комсомольске произошло ДТП. На улице Гаражной столкнулись два грузовых автомобиля. В аварии пострадал один человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации ГАИ, в районе дома № 31 по улице Гаражной 51-летний водитель автомобиля Nissan Atlas ехал со стороны улицы Базовой в направлении Краснофлотской. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди «ГАЗель-Бизнес».
«Водитель “Ниссана” получил травмы головы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.