Два грузовика столкнулись в Хабаровском крае

Пострадал 51-летний водитель.

Источник: Госавтоинспекция Комсомольска

24 августа около 21:45 в Комсомольске произошло ДТП. На улице Гаражной столкнулись два грузовых автомобиля. В аварии пострадал один человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По информации ГАИ, в районе дома № 31 по улице Гаражной 51-летний водитель автомобиля Nissan Atlas ехал со стороны улицы Базовой в направлении Краснофлотской. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди «ГАЗель-Бизнес».

«Водитель “Ниссана” получил травмы головы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.