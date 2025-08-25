Ричмонд
Во Владивостоке 4-летняя девочка наглоталась камней в детском саду: застряли в трахее

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа, ФедералПресс. Прогулка в детском саду едва не обернулась трагедией для семьи из Владивостока. Четырехлетняя девочка случайно вдохнула несколько мелких камней, что потребовало срочного вмешательства врачей.

«Девочка во время прогулки в садике проглотила камень, что заметила воспитатель. Сначала родители не увидели признаков недомогания, но вскоре у ребенка появился кашель, и его доставили в больницу», — рассказали в краевой детской клинической больнице № 1.

В ходе эндоскопии медики обнаружили и извлекли инородное тело из трахеи. Однако последующая диагностика выявила наличие еще нескольких мелких камней в дыхательных путях.

Медики отметили, что извлечь их было крайне сложно из-за маленького размера и гладкой поверхности, но операция прошла успешно. В итоге извлекли четыре камня, а после наблюдения девочку выписали домой.

Специалисты предупреждают: даже мелкие предметы в дыхательных путях могут привести к тяжелым осложнениям, включая некроз или перфорацию.