Во Владивостоке 4-летняя девочка наглоталась камней в детском саду: застряли в трахее

«Девочка во время прогулки в садике проглотила камень, что заметила воспитатель. Сначала родители не увидели признаков недомогания, но вскоре у ребенка появился кашель, и его доставили в больницу», — рассказали в краевой детской клинической больнице № 1.
В ходе эндоскопии медики обнаружили и извлекли инородное тело из трахеи. Однако последующая диагностика выявила наличие еще нескольких мелких камней в дыхательных путях.
Медики отметили, что извлечь их было крайне сложно из-за маленького размера и гладкой поверхности, но операция прошла успешно. В итоге извлекли четыре камня, а после наблюдения девочку выписали домой.
Специалисты предупреждают: даже мелкие предметы в дыхательных путях могут привести к тяжелым осложнениям, включая некроз или перфорацию.