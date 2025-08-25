В Хабаровском крае сотрудник УФСИН похищал деньги осужденных

Следственными органами Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ФКУ ИК-13 УФСИН России по Хабаровскому краю. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Хабаровскому краю и УФСБ России по Хабаровскому краю, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Хабаровскому краю.
Суть правонарушения заключалась в хищении денежных средств осуждённых и их родственников путём обмана. Подозреваемый предоставлял ложные обещания о предоставлении поощрений, предусмотренных действующим законодательством. Дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения).
В настоящее время осуществляется комплекс следственных и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Сотрудник исправительного учреждения уволен со службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации в связи утратой доверия.