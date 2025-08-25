В Хабаровском крае сотрудник УФСИН похищал деньги осужденных

Следственными органами Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица ФКУ ИК-13 УФСИН России по Хабаровскому краю. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Хабаровскому краю и УФСБ России по Хабаровскому краю, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Хабаровскому краю.