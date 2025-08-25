В Башкирии арестовали коммерсанта, кормившего детей несуществующими завтраками

Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он кормил ребятишек лишь пять раз в неделю, а получил из бюджета средства, как будто потчевал детей семь дней подряд.
Как выяснили в следственном комитете Башкирии, школьные летние оздоровительные лагеря в Бирске по субботам и воскресеньям не работали, но компания г-на Верещагина выставляла местным чиновникам от образования акты, что еда доставлялась в школы и в выходные, и даже в праздники.
— На основании указанных документов организации были необоснованно перечислены денежные средства в общей сумме более 770 тысяч рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению, — сообщили в СУ СК РФ по РБ.
В следственном комитете удивляются, почему директора школ подписали эти акты, не проверив, действительно ли детей кормили в выходные дни. А еще более интересно, что в договорах на поставку питания, которые г-н Верещагин заключил с местными школами, отдельно указывалось, что доставка еды производится лишь пять раз в неделю. Поэтому следователи сегодня устанавливают личности «возможных соучастников преступления».
Суд Бирска арестовал предпринимателя, посчитав, что на свободе мужчина может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей. За мошенничество в крупном размере по приговору Фемиды он может получить до 10 лет лишения свободы.
Интересно, что бирский коммерсант, занимающийся школьным питанием, оказался мужем недавно назначенного министра предпринимательства и туризма РБ Светланы Верещагиной.