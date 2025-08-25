В Башкирии арестовали коммерсанта, кормившего детей несуществующими завтраками

В следственном комитете удивляются, почему директора школ подписали эти акты, не проверив, действительно ли детей кормили в выходные дни. А еще более интересно, что в договорах на поставку питания, которые г-н Верещагин заключил с местными школами, отдельно указывалось, что доставка еды производится лишь пять раз в неделю. Поэтому следователи сегодня устанавливают личности «возможных соучастников преступления».